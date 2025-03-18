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Cem Küçük'ten yeni operasyon iddiası: Ünlü iş insanını işaret etti

Cem Küçük'ten yeni operasyon iddiası: Ünlü iş insanını işaret etti
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Ünlü gazeteci Cem Küçük, Gezi olaylarına ilişkin iş insanları hakkında bir dosya hazırlandığını öne sürdü. Küçük, ''Bence Cem Boyner'in adı vardır'' diye konuştu.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, Gezi Parkı olaylarına ilişkin Halk TV'ye bir operasyon yapılacağını öne sürmüştü. Daha sonra 6 kanala yönelik inceleme başlatılmıştı. Küçük, dün katıldığı yayında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İş insanlarına yönelik bir dosya hazırlandığını iddia eden Küçük, ''Bence Cem Boyner'in adı vardır'' dedi.

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Cem Küçük, dünkü köşe yazısında Gezi olaylarına ilişkin, Halk TV’ye bir operasyon yapılacağını iddia etmişti.

Küçük’ün iddiasının ardından RTÜK, medyaya yönelik başlatılan Gezi soruşturması kapsamında Cem TV, Flash TV, Halk TV, Kanal D, Fox TV ve Samanyolu Haber’in kayıtlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesi dikkat çekti.

CEM BOYNER'İ İŞARET ETTİ

Küçük, Gezi soruşturmasına ilişkin, katıldığı programda yeni bir iddiada daha ortaya attı. Ünlü gazeteci, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi zamanında alakası olan herkesin bilgisini aldı. Ayşe Barım tutuklandı. İşadamları hakkında bir dosya toparlanıyor. Bence Cem Boyner'in adı vardır” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği gerekçesiyle ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme etme” suçundan soruşturma başlatılmıştı. 

Etiketler Cem Küçük cem boyner gezi parkı
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