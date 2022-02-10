Cem Uzan, ağabeyi Hakan Uzan ile fotoğrafını paylaştı

Fransa'da yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kardeşi Hakan Uzan ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Firari olarak Fransa'da yaşayan, Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kardeşi Hakan Uzan ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Cem Uzan Fransa'nın başkenti Paris'te çektirdikleri fotoğrafı "Abi kardeş öğlen yemeği" notuyla paylaştı.

Cem Uzan'ın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Genç Parti'nin şu anda genel başkanlığını Cem Uzan'ın kardeşi Hakan Uzan yapıyor.