Cem Uzan ''çılgın'' projesini duyurdu: 100 bin Euro ödüllü after party!

Uzun süredir Fransa'da yaşayan Cem Uzan, Monaco'da 100 bin Euro ödüllü ''after party'' organize edeceğini duyurdu.

Fransa'da yaşayan ünlü iş insanı Cem Uzan, geçtiğimiz günlerde aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı. Uzan şimdi sürpriz bir projeyle gündemde.



Cem Uzan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “AFTER PARTY istediniz. Yapıyorum. Bütün masrafların benden, vizen benden. Katılmak senden. Ödül 100.000 EURO. Monaco’da birlikte partileyelim.” dedi.



Yayınlanmasının ardından farklı yorumlar alan paylaşım internette kısa sürede yayıldı.