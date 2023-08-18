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Cem Uzan ''çılgın'' projesini duyurdu: 100 bin Euro ödüllü after party!

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Uzun süredir Fransa'da yaşayan Cem Uzan, Monaco'da 100 bin Euro ödüllü ''after party'' organize edeceğini duyurdu.

Fransa'da yaşayan ünlü iş insanı Cem Uzan, geçtiğimiz günlerde aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı. Uzan şimdi sürpriz bir projeyle gündemde.

Cem Uzan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “AFTER PARTY istediniz. Yapıyorum. Bütün masrafların benden, vizen benden. Katılmak senden. Ödül 100.000 EURO. Monaco’da birlikte partileyelim.” dedi.

Yayınlanmasının ardından farklı yorumlar alan paylaşım internette kısa sürede yayıldı.

Cem Uzan küresel medya patronu olarak medyaya geri dönüyorCem Uzan küresel medya patronu olarak medyaya geri dönüyorMedya

 

 

Etiketler cem uzan monaco after party
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