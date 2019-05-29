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  3. 29 Mayıs 2019 14:42

Cem Uzan tarih verdi: ''Hazır mısın Türkiyem?''

Fransa'da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan sosyal medya hesabından “Hazır mısın Türkiye'm? Konuşma vakti. 12 Haziran.” yazdığı dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Cem Uzan tarih verdi: ''Hazır mısın Türkiyem?''
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Fransa'da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. “Hazır mısın Türkiye'm? Konuşma vakti. 12 Haziran.” diye yazan Cem Uzan, kapalı bir pencere fotoğrafı paylaştı. Cem Uzan’ın bu paylaşımı merak uyandırdı.

Uzan bu paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaparak Türkiye'ye dönüşün sinyalini verdi.

İşte Cem Uzan'dan peş peşe gelen o paylaşımlar:

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