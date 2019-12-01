Cem Uzan'dan 4 isme ağır suçlama: ''Hırsız, kumpasçı, FETÖ'cü''

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, iki ay içinde Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı.

Genç Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda önceki gün düzenlenen "Cem Uzan’ ın Türkiye’ye dönüşü ile ilgili hukuki süreç" konusunda bir bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında Uzan’ın avukatı, Genç Parti Hukuk Müşaviri ve Genç Parti Sözcüsü Avukat Metin Altmışkara Uzan'ın yargılandığı davaların yenilenmesi için girişimde bulunduklarını ve 15-20 gün içerisinde bu başvuruların sonuçlanmasını beklediklerini söylemişti.

Altmışkara'nın bu basın toplantısının ardından Cem Uzan kendi resmi Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Uzan, 2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurucu Başkanlığı yapan Yusuf Günay'a "Berke Barajı'nı çalan hırsız FETÖ'cü" derken, TMSF'nın eski başkanı Ahmet Ertürk'ü "hırsızlıkla" suçladı.

Uzan paylaşımlarında AK Parti'den istifa ederek yeni bir parti kurma çalışmalarına başlayan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ı ve AK Parti'nin kurucularından olup daha sonra AK Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan Abdüllatif Şener'i de "kumpasçı hırsız" olarak ilan etti.

Görülen o ki Cem Uzan'ın yeniden yargılanma başvurusu sürecinde siyaset arenasında tartışmalar daha da alevlenecek.

İşte Cem Uzan'ın o paylaşımları:

Uzan Ailesi'ne kurulan kumpasın sorumlusu hırsızlar

Ali Babacan - Abdüllatif Şener pic.twitter.com/ptvvPRAmcw — Cem Uzan (@uzancc) December 1, 2019

Berke Barajı'nı çalan hırsız Fetöcü Yusuf Günay pic.twitter.com/pxYPFaHM4i — Cem Uzan (@uzancc) December 1, 2019

Cem Uzan Türkiye'ye geri mi dönüyor ? Avukatı açıkladı