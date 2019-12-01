  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Aralık 2019 18:05

Cem Uzan'dan 4 isme ağır suçlama: ''Hırsız, kumpasçı, FETÖ'cü''

Uzun süredir Fransa'da bulunan ve Türkiye'ye geri döneceği sık sık kamuoyunda konuşulan Cem Uzan, resmi Twitter sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Cem Uzan'dan 4 isme ağır suçlama: ''Hırsız, kumpasçı, FETÖ'cü''
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, iki ay içinde Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı.

Genç Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda önceki gün düzenlenen "Cem Uzan’ ın Türkiye’ye dönüşü ile ilgili hukuki süreç" konusunda bir bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında Uzan’ın avukatı, Genç Parti Hukuk Müşaviri ve Genç Parti Sözcüsü Avukat Metin Altmışkara Uzan'ın yargılandığı davaların yenilenmesi için girişimde bulunduklarını ve 15-20 gün içerisinde bu başvuruların sonuçlanmasını beklediklerini söylemişti.

Altmışkara'nın bu basın toplantısının ardından Cem Uzan kendi resmi Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Uzan, 2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurucu Başkanlığı yapan Yusuf Günay'a "Berke Barajı'nı çalan hırsız FETÖ'cü" derken, TMSF'nın eski başkanı Ahmet Ertürk'ü "hırsızlıkla" suçladı.

Uzan paylaşımlarında AK Parti'den istifa ederek yeni bir parti kurma çalışmalarına başlayan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ı ve AK Parti'nin kurucularından olup daha sonra AK Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan Abdüllatif Şener'i de "kumpasçı hırsız" olarak ilan etti.

Görülen o ki Cem Uzan'ın yeniden yargılanma başvurusu sürecinde siyaset arenasında tartışmalar daha da alevlenecek.

İşte Cem Uzan'ın o paylaşımları:

Cem Uzan Türkiye'ye geri mi dönüyor ? Avukatı açıkladıCem Uzan Türkiye'ye geri mi dönüyor ? Avukatı açıkladı

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ali babacan , cem uzan , genç parti , ahmet ertürk , abüllatif şener , yusuf günay
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM