Cem Uzan'dan Libya tezkeresine destek

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, iki ay içinde Türkiye'ye döneceğini açıklamış ve bu açıklama medyada geniş yer bulmuştu.

Bu açıklamanın ardından Cem Uzan resmi Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunarak 2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurucu Başkanlığı yapan Yusuf Günay'a "Berke Barajı'nı çalan hırsız FETÖ'cü" derken, TMSF'nın eski başkanı Ahmet Ertürk'ü "hırsızlıkla" suçlamıştı.

Uzan bugün de resmi Twitter hesabı üzerinden bugün TBMM'de görüşülen ve oy çokluğuyla kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyle ilgili bir destek mesajı yayınladı.

İşte "Libya’da 10 seneden fazla bizzat çalışmış olan bir Türk evladı olarak, Libya, ve Libya halkı ile geçmiş de ve bugün halen yakın temasları ve devam eden ikili ilişkileri olan bir kişi olarak; Libya halkını yakından tanıyan bir Türk evladı olarak..." diyen Cem Uzan'ın o paylaşımı: