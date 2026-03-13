  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cem Uzan’ın Paris’teki ''umut'' davası bitti: 68 Milyar Dolarlık tazminat davasını kaybetti

Cem Uzan’ın Paris’teki ''umut'' davası bitti: 68 Milyar Dolarlık tazminat davasını kaybetti

Cem Uzan’ın Paris’teki ''umut'' davası bitti: 68 Milyar Dolarlık tazminat davasını kaybetti
Güncelleme:

Cem Uzan’ın yıllardır Türkiye aleyhine yürüttüğü 68 milyar dolarlık hukuk mücadelesi Fransa'da sona erdi. Paris Mahkemesi, Uzan ailesinin "siyasi el koyma" iddialarını reddetti.Uzan’ın Paris’teki kasasına el konulup banka hesapları donduruldu.

Türkiye’deki şirketlerine ve varlıklarına el konulmasını yıllardır "siyasi" bir operasyon olarak nitelendiren Cem Uzan, Avrupa’daki son hukuki kalesini de kaybetti. Beş yıl süren titiz bir incelemenin ardından Paris Mahkemesi, Uzan kardeşlerin 2021 yılında açtığı 68 milyar dolarlık tazminat davasını reddederek TMSF’yi haklı buldu.

Paris'te "Yetkisizlik" kararı

Mahkeme, gerekçeli kararında Uzan ailesinin Türk mahkemelerinin yetkisini aşmak için "yapay bir zemin" oluşturma çabası içinde olduğunu tespit etti. Paris hakimleri, TMSF’nin bir kamu tüzel kişiliği olduğunu hatırlatarak, Fransız mahkemelerinin yabancı bir devletin kamu hizmetlerinin işleyişine müdahale yetkisinin bulunmadığını vurguladı. Davanın reddine ek olarak, Uzanların karşı tarafa 100.000 Euro tazminat ödemesine karar verildi.

Kasalara El Konuldu, Hesaplar Donduruldu

Mahkeme kararının ardından TMSF, yurt dışındaki varlıkların tahsili konusunda elini güçlendirdi:

Özel Kasa: Cem Uzan’ın Paris’teki konutunda bulunan özel kasaya el konuldu.
İhtiyati Tedbir: Fransız bankalarındaki tüm hesaplar donduruldu.
Finansal Kısıt: Bir dönemin medya patronu olan Uzan, Fransa’da kendi banka hesaplarından para çekemez hale geldi.

Kamu Zararı 17,4 Milyar Doları Buldu

Cem Uzan ve ailesinin İmar Bankası sürecinde tuttuğu ikili kayıtlar nedeniyle oluşan yaklaşık 6,5 milyar dolarlık zararın, bugünkü DİBS endeksli karşılığı 17,4 milyar doları buluyor.

Türkiye, Uzan ailesinin geçmişte sebep olduğu bu zararın yanı sıra; Libananco (ÇEAŞ/KEPEZ) davasında da 23,5 milyar dolarlık talebi reddettirerek uluslararası tahkimde büyük bir zafer elde etmişti.

Öte yandan, İmar Bankası yolsuzluğu ve diğer usulsüzlüklerden dolayı Türkiye’de kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 günlük hapis cezası bulunan Cem Uzan hakkında, yurt dışındaki varlıkların tahsili için hukuk mücadelesi de sürdürülüyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

Akasya Durağı dizisinin güzel isminin son hali herkesi şaşırttı
Akasya Durağı dizisinin güzel isminin son hali herkesi şaşırttı
İşte Benim Stilim'in güzel ismiydi... Evinde ölü bulundu, kanlı paylaşımı olay oldu!
İşte Benim Stilim'in güzel ismiydi... Evinde ölü bulundu, kanlı paylaşımı olay oldu!
Ünlü oryantal Didem'den üzücü haber: Sosyal medyadan dua istedi!
Ünlü oryantal Didem'den üzücü haber: Sosyal medyadan dua istedi!
Eski bakanın akaryakıt istasyonu savaş alanına döndü: 1’i polis, 3 yaralı var!
Eski bakanın akaryakıt istasyonu savaş alanına döndü: 1’i polis, 3 yaralı var!
Kayıp genç kızı Müge Anlı buldu, genç kızın canlı yayında babası hakkındaki iddiaları olay oldu
Kayıp genç kızı Müge Anlı buldu, genç kızın canlı yayında babası hakkındaki iddiaları olay oldu
Yalancı bahara bir kez daha yağış molası... Hafta sonunun hava durumu belli oldu
Yalancı bahara bir kez daha yağış molası... Hafta sonunun hava durumu belli oldu
Müge Anlı'daki gayrimenkul zenginin şüpheli ölümünde yeni tutuklamalar!
Müge Anlı'daki gayrimenkul zenginin şüpheli ölümünde yeni tutuklamalar!
Büyük doğa katliamı! Türkiye'nin Caretta Carettalarının üreme noktasında büyük çevre skandalı!
Büyük doğa katliamı! Türkiye'nin Caretta Carettalarının üreme noktasında büyük çevre skandalı!
Etiketler cem uzan TMSF fransa imar bankası tazminat davası kamu zararı libananco
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları açıklandı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları açıklandı Tokat'ta büyük deprem! Çervre illerden de hissedildi, okullar tatil edildi! Tokat'ta büyük deprem! Çervre illerden de hissedildi, okullar tatil edildi! Mauro Icardi gece yarısı duyurdu: ''Ben istedim ve remen bitti!'' Mauro Icardi gece yarısı duyurdu: ''Ben istedim ve remen bitti!'' Sahnelerin güzel şarkıcısı bikinili tatil pozlarıyla mankenlere rakip oldu Sahnelerin güzel şarkıcısı bikinili tatil pozlarıyla mankenlere rakip oldu Metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde alev topuna döndü; onlarca yolcu tahliye edildi Metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde alev topuna döndü; onlarca yolcu tahliye edildi İsrail Başbakanı Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı! İsrail Başbakanı Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı! Sıkı bir diyetle 8 kilo veren güzel şarkıcı transparan tarzıyla sosyal medyayı salladı Sıkı bir diyetle 8 kilo veren güzel şarkıcı transparan tarzıyla sosyal medyayı salladı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 5,5'lik depremin ardından daha 7 büyüklüğünde yeni deprem uyarısı! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 5,5'lik depremin ardından daha 7 büyüklüğünde yeni deprem uyarısı! Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin taburcu edilemedi, son sağlık durumu açıklandı Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin taburcu edilemedi, son sağlık durumu açıklandı Trafikte bir anlık öfke 726 bin TL'ye patladı! Ehliyetlerine de el konuldu Trafikte bir anlık öfke 726 bin TL'ye patladı! Ehliyetlerine de el konuldu
Yalancı bahara bir kez daha yağış molası... Hafta sonunun hava durumu belli oldu Yalancı bahara bir kez daha yağış molası... Hafta sonunun hava durumu belli oldu Biber gazıyla kuyumcuyu soydular, sahte altınlarla kanalizasyondan kaçsalar da yakalandılar! Biber gazıyla kuyumcuyu soydular, sahte altınlarla kanalizasyondan kaçsalar da yakalandılar! Araç içi multimedya ve ses sistemleri için şartlar ve ceza belli oldu Araç içi multimedya ve ses sistemleri için şartlar ve ceza belli oldu İşte Benim Stilim'in güzel ismiydi... Evinde ölü bulundu, kanlı paylaşımı olay oldu! İşte Benim Stilim'in güzel ismiydi... Evinde ölü bulundu, kanlı paylaşımı olay oldu! Bursa’da korkunç olay: 73 yaşındaki kadına çarpıp ölümüne neden olup kahve içmeye gitti! Bursa’da korkunç olay: 73 yaşındaki kadına çarpıp ölümüne neden olup kahve içmeye gitti! Benzin ve motorinde Eşel Mobil kalkanı delindi: ÖTV marjını sıfırlayacak dev zam geliyor! Benzin ve motorinde Eşel Mobil kalkanı delindi: ÖTV marjını sıfırlayacak dev zam geliyor! ABD ''kaza'' demişti, İslami Direniş grubundan ''uçağı biz vurduk'' açıklaması geldi! ABD ''kaza'' demişti, İslami Direniş grubundan ''uçağı biz vurduk'' açıklaması geldi! Sosyal medyada yayınlanan mide bulandıran görüntüler sonrası inceleme başlatıldı Sosyal medyada yayınlanan mide bulandıran görüntüler sonrası inceleme başlatıldı Son erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları açıklandı Son erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları açıklandı Eski bakanın akaryakıt istasyonu savaş alanına döndü: 1’i polis, 3 yaralı var! Eski bakanın akaryakıt istasyonu savaş alanına döndü: 1’i polis, 3 yaralı var!