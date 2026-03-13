Cem Uzan’ın Paris’teki ''umut'' davası bitti: 68 Milyar Dolarlık tazminat davasını kaybetti

Cem Uzan’ın yıllardır Türkiye aleyhine yürüttüğü 68 milyar dolarlık hukuk mücadelesi Fransa'da sona erdi. Paris Mahkemesi, Uzan ailesinin "siyasi el koyma" iddialarını reddetti.Uzan’ın Paris’teki kasasına el konulup banka hesapları donduruldu.

Türkiye’deki şirketlerine ve varlıklarına el konulmasını yıllardır "siyasi" bir operasyon olarak nitelendiren Cem Uzan, Avrupa’daki son hukuki kalesini de kaybetti. Beş yıl süren titiz bir incelemenin ardından Paris Mahkemesi, Uzan kardeşlerin 2021 yılında açtığı 68 milyar dolarlık tazminat davasını reddederek TMSF’yi haklı buldu.

Paris'te "Yetkisizlik" kararı

Mahkeme, gerekçeli kararında Uzan ailesinin Türk mahkemelerinin yetkisini aşmak için "yapay bir zemin" oluşturma çabası içinde olduğunu tespit etti. Paris hakimleri, TMSF’nin bir kamu tüzel kişiliği olduğunu hatırlatarak, Fransız mahkemelerinin yabancı bir devletin kamu hizmetlerinin işleyişine müdahale yetkisinin bulunmadığını vurguladı. Davanın reddine ek olarak, Uzanların karşı tarafa 100.000 Euro tazminat ödemesine karar verildi.

Kasalara El Konuldu, Hesaplar Donduruldu

Mahkeme kararının ardından TMSF, yurt dışındaki varlıkların tahsili konusunda elini güçlendirdi:

Özel Kasa: Cem Uzan’ın Paris’teki konutunda bulunan özel kasaya el konuldu.

İhtiyati Tedbir: Fransız bankalarındaki tüm hesaplar donduruldu.

Finansal Kısıt: Bir dönemin medya patronu olan Uzan, Fransa’da kendi banka hesaplarından para çekemez hale geldi.

Kamu Zararı 17,4 Milyar Doları Buldu

Cem Uzan ve ailesinin İmar Bankası sürecinde tuttuğu ikili kayıtlar nedeniyle oluşan yaklaşık 6,5 milyar dolarlık zararın, bugünkü DİBS endeksli karşılığı 17,4 milyar doları buluyor.

Türkiye, Uzan ailesinin geçmişte sebep olduğu bu zararın yanı sıra; Libananco (ÇEAŞ/KEPEZ) davasında da 23,5 milyar dolarlık talebi reddettirerek uluslararası tahkimde büyük bir zafer elde etmişti.

Öte yandan, İmar Bankası yolsuzluğu ve diğer usulsüzlüklerden dolayı Türkiye’de kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 günlük hapis cezası bulunan Cem Uzan hakkında, yurt dışındaki varlıkların tahsili için hukuk mücadelesi de sürdürülüyor.