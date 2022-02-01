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Cem Yılmaz, Ümit Özdağ ile bir araya geldi

Cem Yılmaz, Ümit Özdağ ile bir araya geldi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir arya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, komedyen Cem Yılmaz'la görüştüğünü sosyal medya hesabından açıkladı.

Ümit Özdağ, Cem Yılmaz'ı ziyaretinden fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Cem Yılmaz ile çok keyifli bir sohbetti. Ciddi meseleleri gülerek konuşmak demek böyle oluyormuş" ifadelerini kullandı. 

"TATİLDE TÜRK'E DENK GELMEK DİYE BİR DERT OLUR MU?"
"Diamond Elite Platinum Plus" gösterisi yılbaşı gecesinden itibaren Netflix'te yayınlanan Cem Yılmaz, gösterisinde, tatile giden Türklerin Türklerden rahatsız olduğuna dair gözlemlerini anlatmıştı. 

"Tatilde Türk'e denk gelmek' diye bir dert olur mu ya?" diyen Cem Yılmaz, "Kendileri gidiyorlar oraya, niye rahatsız oluyorsunuz?" eleştirisinde bulunmuştu.

Göçmenleri hedef alan söylemleriyle tepki gören Ümit Özdağ da Cem Yılmaz'ın gösterisindeki bu bölümü sosyal medya hesabından paylaşırken "Türkiye'de Türk'e düşman, yurtdışı tatilinde ise Türk'ten şikâyetçilere oransal olarak en az Türk'le karşılaşacakları Kilis veya Hatay'ı önerebilirim.Tercihi İstanbul olanlar ise Fatih, Esenler veya Taksim'de yaşayabilirler. Eminim ki buralarda Türk bulmakta epey zorlanacaklar" diye yazmıştı.

Etiketler cem yılmaz ümit özdağ
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