Cemaat şimdi de burç yorumlarına başladı

İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Eminler İlim ve Hizmet Derneği'nin burç yorumları sosyal medyada dikkat çekti.

İstanbul’da İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Eminler İlim ve Hizmet Derneği sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.

İki dernek üyesinin yaptığı programda hangi burçların daha narsist olduğu konuşuldu.

"Erkeklerde başak burcu ve boğa burcu olanlar narsist bir kişiliğe sahip olabilir" denilen videoda kadınlar için de burç tahmini verildi.

"Daha önce 'kadınlarda balık burcu ve koç burcu daha narsist özellik taşır' dedik. O videoya yorum yapanların çoğu narsist" ifadeleri kullanıldı.