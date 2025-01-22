Cemal Enginyurt canlı yayında çılgına döndü: ''Beni de tutuklayın!''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkındaki tutuklama kararı açıklanırken Sözcü TV'de canlı yayında olan Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt canlı yayında çılgına döndü. Canlı yayında "Lanet olsun böyle hukuka" diye bağıran Enginyurt "Tutuklayın hepimizi, gelin. Beni de tutuklayın" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt Özdağ hakkındaki tutuklama kararı açıklandığı sırada Sözcü TV'de canlı yayın konuğuydu ve tutuklama kararına canlı yayında kelimenin tam anlamıyla "isyan" etti.

Enginyurt şunları ifade etti:

"Yazıklar olsun, böyle adalete, hukuka... Bir partinin genel başkanını tutuklayan zihniyete yazıklar olsun. Artık bu ülkede yaşama hakkımız kalmadı, demokrasi, hukuk kalmadı ya... Lanet olsun böyle hukuka, bu nasıl bir anlayış? Tutuklayın hepimizi, gelin. Beni de tutuklayın."