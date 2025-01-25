Cemal Enginyurt'tan Tanju Özcan'a tepki: ''Adamın korkusundan 78 kişi hayatını kaybetti''

Bolu Kartalkaya'da 78 canı yitirdiğimiz yangın faciasıyla ilgili "yetki" ve "rapor" tartışmaları sürerken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın caqnlı yayındaki ifadelerine, Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt'un yanıtı çok sert oldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sözcü TV'nin canlı yayınına katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yangınla ilgili değerlendirmede bulundu ve "İtfaiye müdürü, ‘eksikleri savcıya bildirirsem bu işletme yarın bana dava açabilir’ diyerek korkmuş olabilir.” dedi.

Yangın sonrası otel yönetimi ve yangın söndürme ekiplerinin tutumuna dair eleştirilerde bulunan Özcan, özellikle itfaiye müdürünün yangın anında yaşanan eksiklikleri bildirmekten çekinmiş olabileceğini söyledi.

Özcan, "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem, işletme yarın beni karalıyorsun diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir. Bürokratlar korkar böyle şeylerden. Ben yangından sonra bu başvuruları öğrendim. Daha öncesinde bu başvuruların yapıldığını, itfaiyemizin oraya gittiğini, sonra başvuru sahibinin geri çektiğini ancak yangından sonra, hatta Sayın Bakan'ın açıklamalarından sonra öğrendim." ifadelerini kullandı.

Özcan'ın bu ifadeleri sonrasında Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt "Adam korkar da adamın korkusunun yüzünden 78 can gitti, vicdan mı bu? Biz Mehmet Nuri Ersoy istifa etsin derken bir adamın korkusu yüzünden bir adamın o denetimi bildirmesi gerektiği yüzünden yazık günah ama ya. 78 insan öldü. Allah'tan korkulur kuldan korkulmaz." dedi.

Tanju Özcan ise Cemal Enginyurt'a, "Ben öyledir demedim. Öyle düşünmüş olabilir dedim. Çekinmiş olabilir. Bana getirmemiş olabilir." diye konuştu.