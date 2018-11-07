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  3. 07 Kasım 2018 19:54

Cemal Kaşıkçı cinayetinde ''Kaplan Takımı'' detayı

Cemal Kaşıkçı cinayeti için 50 kişilik bir ekibin kurulduğu ve adının "Kaplan Takımı" olduğu iddia edildi.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde ''Kaplan Takımı'' detayı
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BBC'nin haberine göre, Cemal Kaşıkçı cinayetini 2018 yaz aylarında kurulan 50 kişilik 'Kaplan Takımı' adlı ekipten bir grup işledi.

BBC'ye konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre bu ekibin başında Prens Muhammed bin Selman'ın sağ kolu Suud el Kahtani bulunuyordu.

Suudi yönetiminin tanınmış muhaliflerinden Dr. Saad el Fakih, bu ekip için "Ülke içindeki ve dışındaki muhalifleri öldürmekle görevliydiler" dedi.

Fakih, "Rejimin, tutuklayarak ortalığı yaygaraya vermek istemediği insanları öldürmek için görevlendirildiler" dedi.

KAŞIKÇI İLK DEĞİL

BBC Arapça belgeseli ayrıca bu ekibin öldürdüğü tek ismin Kaşıkçı olmadığına dair iddialara da ulaştı.

Suudi yönetimi içinden gizli bir kaynak, Muhammed bin Selman'ın 'kara kutusu' olarak nitelendirilen Tümgeneral Ali el Kahtani'nin de dövülerek öldürüldüğünü söyledi.

Bu cinayeti de Muhammed bin Selman'ın sağ kolu olarak görülen Suud el Kahtani'nin liderliğindeki ekip gerçekleştirdi.

BBC Türkçe

cinayet , kaplan takımı , cemal kaşıkçı
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