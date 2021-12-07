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Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme

Cemal Kasıkçı cinayeti kapsamında aranan 15 şüpheli arasında yer alan firari Fransa'da yakalandı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldüren 15 kişilik Suikast timinde olduğu belirtilen Halid Alotaibi'nin, Paris dışındaki Charles de Gaulle havaalanında tutuklandığını söyledi.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Etiketler kaşıkçı cinayet gelişme
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