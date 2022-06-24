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Cemal Kaşıkçı davası düşürüldü

Cemal Kaşıkçı davası düşürüldü

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın düşürülmesine karar verdi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin 17 Haziran 2022’de 26 sanık hakkındaki davanın düşürülmesine yönelik ek karar verdi. Oy birliğiyle alınan kararda, 7 Nisan 2022’de davanın durmasına ve devredilmesine hükmedildiği hatırlatıldı. 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca durma kararı verilen kararlarda, Suudi adli makamlarının gerekçesinin değerlendirilerek esas yönünden karar verilmesi gerektiği ifade edildi. Kararda, Suudi Arabistan Riyad Ceza Mahkemesi 1. Ortak Dairesi’nin 30 Mayıs 2022 tarihli kararıyla 8 sanık hakkında hüküm verildiğini, bazı sanıklar hakkında da beraat kararı verildiği belirtildi. Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluk binasında öldürüldüğünün sabit olduğu kaydedilen kararda, olayın nasıl gerçekleştiğine dair bir görgü tanığı ya da teknik kaydın bulunmadığı, sadece hakkında mahkumiyet kararı verilen sanıkların ikrar içeren beyanlarının yer aldığı ve Suudi adli makamlarının bu beyanları gözeterek hüküm kurduğu anlatıldı. Verilen kararların dosya kapsamı ve maddi vakıayla uyumlu olduğu ifade edilerek sanıklar hakkındaki davanın ayrı ayrı düşürülmesine karar verildi. Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in avukatı Gökmen Başpınar bu karara itiraz edeceklerini belirtti. 

DHA

Etiketler cemal kaşıkçı davası
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