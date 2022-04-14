Cemal Kaşıkçı davasında flaş gelişme! Nişanlısı itiraz etti

Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin karara, nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı tarafından itiraz edildi.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı davası, Suudi Arabistan'a devredilmişti. Gazeteci Cemal Kaşıkçının nişanlısı Hatice Cengiz, avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Cengiz'in avukatı Gökmen Başpınar, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, davanın durma ve devredilmesi kararının kaldırılmasını talep etti. İtiraz

"DAVA SUUDİ ARABİSTAN'A DEVREDİLMEMESİ GEREKLİ"

Davanın hiçbir şekilde Suudi Arabistan'a devredilmemesi gerektiğinin belirtildiği dilekçede, "Onlarca hukuki, ahlaki ve siyasi nedenden ötürü bu kovuşturmanın herhangi bir ülkeye ama, Suudi Arabistan'a hiçbir şekilde devredilmemesi gerekmektedir. Buna rağmen 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kovuşturmanın devri kararı verilmiş olup, hatalı ve eksik tesis edilen ilgili kararın kaldırılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Türkiye Cumhuriyet egemenlik haklarında bu şekilde vazgeçemez. Olayın oluş şekli bellidir. İnsanın kanını donduran ses kayıtları dökümleri ortadadır. Yazılanlar ve söylenenler ortadadır. Sayın mahkeme yargılama yetkisini Türk milleti adına kullanmaktadır. Tarihe ne şekilde geçeceği belli olan bu şekilde bir kovuşturmanın devri kararı, Türk milleti olarak çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız miras olmamalıdır" denildi.

SUUDİ ARABİSTAN DAVANIN KENDİLERİNE VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Yapılan soruşturmada Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Kaşıkçı cinayetine ilişkin 26 sanık hakkında dava açıldı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi 7 Nisan tarihli duruşmada, Adalet Bakanlığı'nın da olumlu görüşüyle, davanın durmasına ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesine karar verdi.

DHA