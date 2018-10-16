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  3. 16 Ekim 2018 12:05

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun ardından konsolosluk konutunda da arama yapılacak.

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda inceleme yapılacağını bildirdi.

Diplomatik kaynaklar, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda inceleme yapılacağını belirtti.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

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