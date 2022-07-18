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Cemal Kaşıkçı’nın avukatı İstanbul'da gözaltına alındı

Cemal Kaşıkçı’nın avukatı İstanbul'da gözaltına alındı

İstanbul'da katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bir dönem avukatılığını yapan ABD vatandaşı Asim Ghafoor, İstanbul'a yapacağı seyahat öncesi gözaltına alındı. Ghafoor'un üç yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın bir dönem avukatlığını yapan ABD vatandaşı Asim Ghafoor, ‘kara para aklamak’ suçlamasıyla İstanbul’a hareketi öncesi Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alındı. Ghafoor’un üç yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

İstanbul’a hareketi öncesi Dubai’de havalimanında yakalanan Ghafoor’un ‘kara para aklamakla’ suçlandığı belirtilirken, BAE’nin devlet tarafından işletilen WAM haber ajansı Ghafoor’un sınır dışı edileceğini bildirdi.

BAE mahkemesi Ghafoor’un 816 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) ödemesine hükmetti.

BAE devlet medyası, Amerikan makamlarının BAE’den Ghafoor’un Emirlikler’deki vergi kaçakçılığı ve şüpheli para transferleri iddiasıyla ilgili bir soruşturma için yardım istediğini söyledi.

Ghafoor, Türkiye’de bir düğüne gitmek üzere havalimanında bulunduğu sırada gözaltına alındı.

Ghafoor’un tutuklanması dün ABD Başkanı Joe Biden’ın Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarının ardından geldi.

Etiketler Asim Ghafoor Cemal Kaşıkçı cinayet avukat gözaltı tutuklama hapis
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