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  3. 23 Ekim 2018 09:02

''Cemal Kaşıkçı'nın parçalanmış cesedi bulundu''

Vatan partisi lideri Doğu Perinçek, muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedine ait bazı parçaların konsolosluk bahçesindeki kuyuda bulunduğunu iddia etti.

''Cemal Kaşıkçı'nın parçalanmış cesedi bulundu''
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Yetkililer Kaşıkçı'nın cesedini Suudi Konsolosunun evinin kuyusunda buldu” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Perinçek, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çarpıcı bir bilgi paylaştı. Perinçek, "Türk devletinin güvenlik görevlileri konsoloslukta yaptıkları aramada bahçedeki kuyuda cesedin bazı parçalarını çıkardılar. Sanıyorum Erdoğan yarın bunu açıklayacak" dedi.

Suudi Arabistan başkonsolosluğunda kuyu detayıSuudi Arabistan başkonsolosluğunda kuyu detayı

 

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