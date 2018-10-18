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  3. 18 Ekim 2018 23:47

Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu !

Amerikan New York Times gazetesi, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında olay yaratacak bir iddiada bulundu.

Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu !
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Amerikan New York Times gazetesi, Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın üst düzey danışmanlarından istihbarat yetkilisi General Ahmed el Assiri’yi sorumlu tutmaya hazırlandığını yazdı. Gazeteye göre, Suudi Arabistan  yönetimi, General Assiri’nin Muhammed bin Selman’dan Kaşıkçı’yı yakalaması için sözlü yetki aldığını ancak Assiri’nin bu yetkiyi ya yanlış anlayarak ya da yetkilerini aşarak gazeteciyi öldürdüğünü söyleyecek.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Suudi  Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden, Veliaht Prens Muhammed  bin Selman’ın üst düzey danışmanlarından istihbarat yetkilisi General Ahmed el  Assiri’yi sorumlu tutmaya hazırlandığını yazdı

Trump'tan flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması !Trump'tan flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması !

NYT, günlerdir dünya gündeminden düşmeyen Cemal Kaşıkçı olayı hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Gazete, Suudi Arabistan’ın planlarından haberdar olduğunu belirttiği 3  kaynağına dayandırdığı haberinde, Suud yönetiminin Prens Selman’a yakın  isimlerden General Assiri’yi Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu tutmaya hazırlandığını  öne sürdü.  

NYT’ye göre kaynaklar, "Suudi yöneticilerin, General Assiri’nin  Muhammed bin Selman’dan Kaşıkçı’yı yakalaması için sözlü yetki aldığını ancak  Assiri’nin bu yetkiyi ya yanlış anlayarak ya da yetkilerini aşarak gazeteciyi  öldürdüğünü söyleyeceklerini" aktardı.  

“Beyaz Saray bilgilendirildi”  

Kaynaklar, Beyaz Saray yetkilileri ile de görüşüldüğü ve Assiri’nin  isminin verildiğini belirtti. 

Daha önce Yemen’deki Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri müdahalenin  sözcülüğünü yapan General Assiri, Prens Muhammed’e en yakın isimlerden biri  olarak görülüyor.  

“Kushner, Trump’tan Prens Muhammed’i desteklemesini istedi” 

Haberde, Beyaz Saray’a yakın bir kaynağın,  ABD Başkanı Donald  Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da kayınpederinden Muhammed bin Selman’ı  desteklemesini istediği belirtildi. 

Kaynaklara göre, Kushner, Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması ve muhtemelen  öldürülmüş olmasına yönelik baskıların, Suudi Arabistan’ın diğer hataları gibi  zamanla unutulacağını savunuyor.

Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine  katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2  Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na  gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın Suudi  Arabistan Başkonsolosluğu'ndan çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk  binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de  yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri  ülkelere döndükleri belirlenmişti.

AA

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