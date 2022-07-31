Cemevi saldırganının ifadesi ortaya çıktı: ''İlluminati'' yaptırmış!
Gazeteci Ağırel, Cemevlerine saldıran şahsın kendisine bu saldırıyı "İllimunatinin" yaptırdığını söylediğini iddia etti.
Ankara Mamak’taki Şah-ı Merdan Cemevi’nde bir şahıs, dün 14.30 sıralarında ibadet sırasında elindeki sandalyeleri Cemevinin dedesine doğru fırlattıktan sonra koşarak kaçtı.
Saldırganın fırlattığı sandalyelerden birisi Cemevinde oturan bir yurttaşın başına geldi. Saldırgan daha sonra Cemevinden koşarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İZMİR’DE YAŞIYOR
Gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polisin yakaladığı cemevi saldırganının 1998 Kars doğumlu olduğunu ve İzmir'de yaşadığını açıkladı.
"İLLİMUNATİ" YAPTIRDI
Ağırel saldırganın saldırıyı neden yaptığı, kimin yaptırdığı sorusuna “İllimunati” yaptırdı cevabını verdiğini söyledi.
Ağırel saldırganın gerçek faillere ulaşılmasın diye dalga geçtiğini belirtti.
Saldırgan siyasetçilerin ve çeşitli toplumsal grupların da tepkisini çekmişti.
Cemevlerine saldıran şahıs 1998 Kars doğumlu İzmir’de yaşıyor.— Murat AĞIREL (@muratagirel) July 31, 2022
İfadesine göre İzmir’den Ankara’ya geliyor ve geldiği gün üç yere saldırıda bulunuyor.
Neden yaptığı,kimin yaptırdığı sorusuna “İllimunati” yaptırdı cevabını vermiş.
Gerçek faillere ulaşılmasın diye dalga geçiyor!
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