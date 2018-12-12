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  3. 12 Aralık 2018 13:52

Cemevinin elektrik faturasını Diyanet ödeyecek

Cemevlerinin diğer ibadethaneler gibi elektrik muafiyeti kapsamına alınmasına ilişkin açılan davada mahkeme davayı haklı buldu.

Cemevinin elektrik faturasını Diyanet ödeyecek
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Mersin’in Tarsus ilçesindeki Cemevlerinin, diğer ibadethaneler gibi elektrik muafiyeti kapsamına alınması için 2 yıl önce açılanan davada mahkeme Yenice Sıdkı Baba Cemevi’nin elektrik faturasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ödenmesine karar verdi. Avukat Derya Özinç Bozdoğan, "Eşitlik, kardeşlik adına çok güzel bir karar çıktı" diye konuştu.


Yenice Sıdkı Baba Cemevi tarafından 2 yıl önce açılan dava kapsamında yapılan keşif bilirkişi raporları ve görülen davada karar çıktı.

Diğer ibadethanelerde olduğu gibi cemevlerinde de elektrik faturalarının Diyanet İşleri bütçesinden ödenmesini sağlamak amacıyla başlattıkları hukuki süreç içinde açtıkları davada Tarsus Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar ile olumlu şekilde sonuçlandığını ifade eden Avukat Derya Özinç Bozdoğan, "Eşitlik, kardeşlik adına çok güzel bir karar çıktı. Cemevlerinin ibadethane sayılması noktasında o statüye sahip olduğu konusunda mahkememiz kabul etti. Bundan sonra cemevlerimizle ilgili elektrik faturalarının artık Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanması gerektiğine karar verdi. Bu günkü davamızın temel nedeni; yıllarca Alevi kültürünün, Alevilerin dışlanması, ötekileştirilmesi ve cemevlerinin ibadethane sayılmamasını noktasında bir mücadeleydi.

Anayasanın 136’ncı maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vatandaşlara, siyasi kişiliğinin ve kimliği dışında vatandaşların laiklik ilkesiyle bütünleştirici olarak herkese eşit davranmasını ister. Bugünkü kararda sayın mahkeme heyeti cemevlerinin ibadethane olarak sayılmasına karar verdi. Bundan sonra cemevimizin elektrik faturaları Diyanet tarafından ödenecek. Bu karar insan hakları açısından çok güzel bir kilometre taşıdır. Bu mücadelenin içinde yer alan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

DHA

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