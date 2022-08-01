  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cemevlerine saldırıda gözaltı sayısı 2'ye yükseldi

Cemevlerine saldırıda gözaltı sayısı 2'ye yükseldi

Cemevlerine saldırıda gözaltı sayısı 2'ye yükseldi

Ankara'da cemevlerine yönelik saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 2'ye yükseldi.

Ankara'da cemevlerine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Emniyet güçleri kimseden talimat almadığını savunan saldırganın bağlantılarını araştırıyor. Genişletilen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan kişi sayısı ikiye yükseldi.

Saldırganın arkadaşı olan 2 kişinin de soruşturmaya dahil edilebileceği belirtilmişti.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlının emniyetteki sorgusu ise devam ediyor. 

45 DAKİKADA 3 SALDIRI

Başkentte cumartesi günü 45 dakika içinde 3 cemevine saldırı düzenlenmişti. 

Olay sonrası Ankara Emniyeti terör, istihbarat ve asayiş ekipleri, ortak çalışma başlattı. Detaylı çalışmanın ardından görüntüsüne ulaşılan saldırganın kullandığı araçla olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

ESKİŞEHİR YOLUNDA YAKALANDI

Aracıyla Eskişehir’e kaçmak isteyen saldırgan Ahmet Ozan K., Ankara’ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalandı.

AİLESİNDEN KAYIP BAŞVURUSU

İzmir'de yaşayan ailesinin, saldırgan Ahmet Ozan K. ile ilgili polise giderek “kayıp” başvurusunda bulunduğu da ortaya çıktı.

Cemevi saldırganının ifadesi ortaya çıktı: ''İlluminati'' yaptırmış!Cemevi saldırganının ifadesi ortaya çıktı: ''İlluminati'' yaptırmış!Güncel

 

Etiketler ankara cemevi saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İğrenç herif! Çocuğu taciz edip bir de özür diledi!
İstanbul'da bankacıdan 4 milyonluk vurgun
Altın uçtu, dolar ve Euro zirveye yapıştı!
2023'te ilk kez oy kullanacak ''Z kuşağı''nın 51 ildeki seçim anketi açıklandı
Çağlar Ökten'in oğlundan Seda Sayan'ı üzecek sözler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor, ''müjdeyi'' Erdoğan açıklayacak
Edirne'yi şiddetli sağanak vurdu
O kadar sıkı spor boşuna değilmiş; Zuhal Topal plajı salladı
Bekara, öğrenciye ev vermeyen ev sahipleri şimdi yandı
Temmuz ayı enflasyon tahminleri belli oldu