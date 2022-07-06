Cemil Kumaşçıoğlu Kimdir?

Özellikle son yıllarda dünyadaki bazı restoran ya da eğlence odaklı mekan fikirlerinin Türkiye’deki uyarlamaları ile sıklıkla karşılaşılıyor.

Aynı şekilde ilk olarak İstanbul’da açılmış mekanların muadilleri de yine farklı şehirlerde görülmeye başladı. Bu alan, kısa süre içerisinde genç iş adamlarının ilgisini çeken bir sektöre dönüştü. Cemil Kumaşçıoğlu da bu sektörün öne çıkan isimlerinden biri.

Bir mekan açmak ya da bir startup başlatmak her genç girişimcinin hayallerini süslüyor olabilir. Meraklıları için girişimlerinde başarılı olmuş genç iş adamlarının hikayelerine yakından bakmak ilham verici olacaktır. Cemil Kumaşçıoğlu da bu ilham verici hikayelerden birini yaratan isimlerden. Alaçatı Kafası Ankara başta olmak üzere farklı mekanların kurucu ortağı olan Cemil Kumaşçıoğlu’nun spordan turizme, teknoloji dünyasından sokak hayvanlarına kadar geniş bir alana yayılmış düşünceleri ve halihazırda gerçekleştirmeyi planladığı fikirleri var.

ARTIK YEMEKLER SOKAK HAYVANLARINA GİDİYOR

11 Ekim 1987 tarihinde Ankara’da doğan Cemil Kumaşçıoğlu, üniversitede dahil olmak üzere bütün eğitim hayatını Ankara’da tamamladı ve pek çok ses getiren girişimini de burada hayata geçirdi. Başkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olan Kumaşçıoğlu; Alaçatı Kafası Ankara başta olmak üzere Adana Ocakbaşı Çankaya, Limon Köyiçi Ankara ve Bohem Ankara gibi mekanların kurucu ortağı olarak bu mekanların ses getirmesine önemli katkı sağladı. Kumaşçıoğlu, sokak hayvanlarının yaşam hakları konusunda kulak verilmesi gereken düşüncelere sahip. Bu düşünceleri sayesinde kurucu ortaklığını yaptığı mekanlarda artık yemeklerin tamamı sokak hayvanlarına gidiyor.

ANKARA’DAN SONRA ÇEŞME’DE DE YENİ FİKİRLER HAYATA GEÇECEK

Pandemi döneminde ciddi darbe alan turizm sektörü, 2022 yılının yaz ayları ile birlikte yeniden hareketlenmeye başladı. Geçtiğimiz dönemde Çeşme Kaymakamı tarafından 2022 yazında Çeşme’ye 77 adet kruvaziyer gemisi geleceği açıklandı. Bu durum bi

Spor yapmanın çocukluğundan bu yana kopamadığı en büyük hobisi olduğunu dile getiren Kumaşçıoğlu, yaz tatillerinin büyük kısmını Alaçatı’da geçiriyor. Ankara’nın eğlence hayatına önemli katkılar sunan genç iş adamı, gelecek dönemde Çeşme ve Alaçatı’da da hayata geçirmek üzere önemli fikirlere sahip.