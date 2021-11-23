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Cemiyet mafyası: Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde rastgele ateş açtı

Sakarya’da kendisini "Cemiyet Mafyası" olarak sosyal medyada paylaşan genç, bu kadarına da ‘pes’ dedirtti.

Sakarya’da bir düğün öncesinde dizi setlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Kendisini ‘Cemiyet Mafyası’ olarak adlandıran genç, arkadan çalan Kurtlar Vadisi dizi müziği ile videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Masa üzerinde bulunan paralar, silahlar ve mermilerin çekilerek paylaşıldığı videonun devamında magandalar, düğün konvoyunda araçtan uzun namlulu silah ile defalarca rastgele dışarıya ateş açtı.

VİDEODA MAKET POLİS DETAYI
Öte yandan, paylaşılan videoda bir gencin oturduğu masanın üzerinde para, silah, mermi ve araba anahtarlarının yanı sıra arkada görülen polis maketi üzerine atılan ve erkek şalı olarak bilinen ‘puşi’ de dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler cemiyet mafyası sakarya
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