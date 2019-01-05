Cenamze namazında gerginlik ! Polis müdahale etti

Kayseri'de, köpeklerin saldırması sonucu hayatını kaybeden öğrencinin cenaze namazı öncesinde ilçe müftüsü hayvanlara şefkatin önemi hakkında vaaz verince, öğrencinin yakınları tepki gösterdi.
Kayseri’nin Hacılar ilçesine bağlı Akdam Mahallesi Keklikdağı Tepesi mevkiinde Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Özer ile arkadaşı H.A.T.’ye dün sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında 14 yaşındaki Mehmet Özer olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı H.A.T. yaralandı.
CENAZEDE GERGİNLİK
Oayda hayatını kaybeden Mehmet Özer’in bugün kılınan cenaze namazı öncesinde ilçe müftüsü hayvanlara şefkatin önemi hakkında vaaz verince, öğrencinin yakınları tepki gösterdi. Özer’in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından namazın kılınacağı Hacılar Cami Kebir Camii’ne getirildi. Öğle namazı öncesinde vaaz veren ilçe müftüsü, vaazında hayvanlara şefkatin önemini anlattı. Bu sırada, Özer’in yakınları müftünün üstüne yürüyerek, ‘Bizi canımız yanıyor, sen neyden bahsediyorsunuz’ diyerek tepki gösterdi. Camiye giren polis ekipleri, tepki gösteren vatandaşları çıkardı.
Özer’in cenazesinde hayvanlara şevkatten bahseden ilçe müftüsüne aile üyeleri tepki gösterdi. Foto: İHA
ANNE CENAZEYE KATILAMADI BABA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
Cenaze namazına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Hacılar Belediye Başkanvekili Bilal Özdoğan, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Özer’in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Lise öğrencisi Mehmet Özer’in arkadaşları, cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı.
Özer’in babası Alpay Özer ayakta durmakta güçlük çekerken annesi Sevda Özer’in ise hastaneye kaldırıldığı için cenazeye katılamadığı öğrenildi.
İHA