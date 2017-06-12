İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra görev yaptığı sırada tanık olduğu ilginç anıları bir kitapta toplayan yazar Aliseydi Turan, zehirlendiği için öldü zannedilen ve hastane morguna kaldırılan bir vatandaşın cenazesine ilişkin anısını paylaştı. Turan, "Morga yanaşıp cenazeyi morgun kapısından yakınlarıyla çıkardık. Tabutu açtık ve cenaze birden kıpırdamaya başladı. Hemen çağırdığımız acil doktorları adama müdahale etti. Doktorların söylediğini göre adamın yakınları onu zehirledikten sonra sahte doktor raporu ile ölü göstermiş. Morgda soğuğa maruz kalan beden birkaç saat sonra zehrin etkisinden kurtulmuş. Sonradan savcılığın devreye girmesiyle olay ortaya çıktı" diye yazdı.

Görevi süresince vatandaşlardan gelen tuhaf talepleri, ilginç miras anekdotlarını ve yaşadığı enteresan olayları "Cenazemiz Var" adlı kitapta bir araya getiren Turan, Mezarlıklar Müdürlüğü'nde 10 yıl boyunca çeşitli idari görevler üstlendiğini dile getirerek, bu sürede yüzlerce farklı olaya ve hikayeye tanık olduğunu söyledi. TRTHaber'de yer alan habere göre, Turan, altı ay önce emekli olduğunu belirterek, "Kitap üzerinde ise iki yıldır çalışıyorum. Yaşadığım ve aktarılan ilginç anıları kitaplaştırmak tam iki yılımı aldı." diye konuştu.

Görev süresi boyunca "insanlar ölüm gerçeğine yeterince aşina değil" düşüncesine kapıldığını aktaran Turan, "Gördüm ki insanlar cenazelerini defnetmeye geldiğinde, miras konularında, acılarını yaşamakta ve matem tutmakta çok farklı alışkanlıklara sahip. Acıların mezarlıklarda bırakılıp kapıdan çıkışta ölüm hiç yokmuş gibi yaşayan insanlar beni bu kitabı yazmaya sevk etti." ifadelerini kullandı.

'KOCAM KARANLIKTAN KORKAR...'

Turan, kitabında yer verdiği bazı önemli olay ve anıları paylaştı. Bazı vatandaşların ölüm sonrası için enteresan vasiyetlerde bulunduğunu anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Denizci bir vatandaşımız 'Vefat ettiğimde beni sandalla karşıya geçirin' diye vasiyette bulunmuş. Çocukları vasiyeti bize bildirince biz de elimizden gelen tüm desteği verdik. Cenaze görevlilerimizi de onlarla yolladık ve Üsküdar'dan kalkacak cenaze konusunda merhumun vasiyetini yerine getirmiş olduk. Bir kadın da kocasının defnedileceği sırada imama yaklaşarak diyor ki: 'Hocaefendi, kocam karanlıktan korkar, yanına şu el fenerini bırakmak istiyorum.' Vatandaşımız ısrar edince el fenerinin ışığını açarak mezarlığın içine bırakıyor."

CENAZE MORGDA DİRİLDİ

"Öldü sanılan bebeğin morgda dirilmesi, mezara el feneri, içki ve sigara bırakılmasına kadar çok farklı taleplerle karşılaştık." diyen Turan, şöyle devam etti:

"Yine bir bebek morgda parmaklarını kıpırdatınca hayata döndüğü anlaşılıyor. Tam defnedilmeye götürüleceği sırada yaşadığı fark edilen bebek hala 'Parmak İsmail' adıyla anılıyor. Kabre içki ve sigara bırakılmasından, cenaze ile 3G ile irtibat kurulmasının merak edilmesine kadar çok ciddi olaylarla karşılaştık."

Yaşanılan olayların ve gelen taleplerin cenaze sayısıyla doğru orantılı olduğunu anlatan Turan, cenaze sahiplerinin neden olduğu birçok adli olaya da dikkati çekti.

Turan, zehirlendiği için öldü zannedilen ve hastane morguna kaldırılan bir vatandaşın cenazesine ilişkin şu anısını paylaştı:

"Morga yanaşıp cenazeyi morgun kapısından yakınlarıyla çıkardık. Tabutu açtık ve cenaze birden kıpırdamaya başladı. Hemen çağırdığımız acil doktorları adama müdahale etti. Doktorların söylediğini göre adamın yakınları onu zehirledikten sonra sahte doktor raporu ile ölü gösteriyorlar. Morgda soğuğa maruz kalan beden birkaç saat sonra zehrin etkisinden kurtuluyor. Sonradan savcılığın devreye girmesiyle olay ortaya çıkıyor. Cenaze yakınları, 'Sahte raporla adamı zehirleme sonucuyla ölü göstermek ve bu yolla mallarına el koymak' suçundan tutuklanıyor."