  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cengiz Çandar da milletvekili adayı oluyor

Cengiz Çandar da milletvekili adayı oluyor

Cengiz Çandar da milletvekili adayı oluyor
Güncelleme:

Gazeteci Cengiz Çandar, Yeşil Sol Parti'den gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti.

Hakkındaki kapatma davası Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) devam eden ve seçimlere Yeşil Sol Parti olarak katılacağını açıklayan HDP’nin yönetimi, bir süredir İsveç’te yaşayan ve Stockholm Üniversitesi’nde çalışmalar yapan gazeteci Cengiz Çandar’a milletvekili adaylığı teklif etmeyi kararlaştırdı.

T24'te yer alan habere göre karar, Yeşil Sol Parti Aday Belirleme Komisyonu tarafından Çandar’a iletildi. Kürt sorununa odaklanan kitap, röportaj ve yazılarıyla da bilinen Çandar teklifi kabul etti.

Çandar’ın, milletvekili aday adayı olarak Yeşil Sol Parti’ye resmen başvurmaya hazırlandığı öğrenildi. Başvurunun ardından Çandar’a, Yeşil Sol Parti adına Yüksek Seçim Kurulu’na bildirilecek milletvekili aday listesinde yer verilecek.

Cengiz Çandar, adaylık teklifiyle ilgili olarak T24'e şu demeci verdi:

“HDP/YSP yönetiminden adaylık teklifini aldığımda çok onurlandım ve çok sevindim. Ömrümün yarısından çoğunu Türkiye'nin, Türkler ve Kürtlerin eşit ve özgür birlikteliği ve Kürt sorununun barıçşı çözümü için harcadım. Tüm enerjimi ve birikimimi halkımızın hizmetine sunmak için heyecanlıyım. Tarihi bir dönemin eşiğindeyiz. Demokratik Türkiye amacımızdır. Birlikte başaracağız.”

Etiketler Cengiz Çandar Yeşil Sol Parti milletvekili adayı seçim aday
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulundu... Vahşet!
Kılıçdaroğlu'ndan bir seçim vaadi daha: 3 ay içinde vizesiz Avrupa
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması
Yeni klibi yolda olan Simge Sağın: Yeni şarkılarımla yerden yere vuracağım
Deprem bölgesinden dönüşte facia! Ölü ve yaralılar var
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak İnce yorumu: Teklif yapıldı ama...
Sağanak yağışlar fena vuracak! Bu illerimizde yaşayanlar dikkat
Başakşehir, Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükseldi
Bu da ''nişan atıldı'' savaşı! İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya 24 saatte 3'üncü kanlı baskın