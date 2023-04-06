Cengiz Çandar da milletvekili adayı oluyor

Gazeteci Cengiz Çandar, Yeşil Sol Parti'den gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti.

Hakkındaki kapatma davası Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) devam eden ve seçimlere Yeşil Sol Parti olarak katılacağını açıklayan HDP’nin yönetimi, bir süredir İsveç’te yaşayan ve Stockholm Üniversitesi’nde çalışmalar yapan gazeteci Cengiz Çandar’a milletvekili adaylığı teklif etmeyi kararlaştırdı.

T24'te yer alan habere göre karar, Yeşil Sol Parti Aday Belirleme Komisyonu tarafından Çandar’a iletildi. Kürt sorununa odaklanan kitap, röportaj ve yazılarıyla da bilinen Çandar teklifi kabul etti.

Çandar’ın, milletvekili aday adayı olarak Yeşil Sol Parti’ye resmen başvurmaya hazırlandığı öğrenildi. Başvurunun ardından Çandar’a, Yeşil Sol Parti adına Yüksek Seçim Kurulu’na bildirilecek milletvekili aday listesinde yer verilecek.

Cengiz Çandar, adaylık teklifiyle ilgili olarak T24'e şu demeci verdi:

“HDP/YSP yönetiminden adaylık teklifini aldığımda çok onurlandım ve çok sevindim. Ömrümün yarısından çoğunu Türkiye'nin, Türkler ve Kürtlerin eşit ve özgür birlikteliği ve Kürt sorununun barıçşı çözümü için harcadım. Tüm enerjimi ve birikimimi halkımızın hizmetine sunmak için heyecanlıyım. Tarihi bir dönemin eşiğindeyiz. Demokratik Türkiye amacımızdır. Birlikte başaracağız.”