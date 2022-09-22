  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cenk Çelik'i vuran şahıs yakalandı

Cenk Çelik'i vuran şahıs yakalandı

Cenk Çelik'i vuran şahıs yakalandı

İstanbul'da Sedat Peker paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik'i silahla yaralayan şahıs yakalandı.

Cenk Çelik'i silahla ağır yaralayan saldırgan yakalandı. Sedat Peker paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Olay sonrası izini kaybettiren saldırgan yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı.

 İZİNİ KAYBETTİRMİŞTİ
Ümraniye'de 17 Eylül 2022 tarihinde yaşanan olayda Sedat Peker paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Saldırgan olaydan sonra kaçarak izini kaybettirmişti.

EDİRNE'DE YAKALANDI
Asayiş şube müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada polis şüphelinin izini Edirne'de buldu. Düzenlenen operasyonda kaçma hazırlığında bulunan Özgür B. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden Adana'da işlenen bir cinayet sebebiyle de arandığı öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler cenk çelik saldırgan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Önce MHP şimdi de CHP! Seçim affı ufukta göründü
26 ilde yapılan son 4 seçim anketinden dikkat çeken sonuç
TOKİ'nin sosyal konutlarının örnek alınacağı dairenin içi ortaya çıktı
Bürokraside Nureddin Nebati depremi!
Mersinli Hande artık bir Avrupa düşesi
TCMB'nin faiz kararı doları uçurdu! Dolar/TL'den tarihi zirve
TOKİ sosyal konut projesinde doğru bilinen 10 yanlış
Nagehan Alçı kendisini muhalif ilan etti; bu soruya bir türlü yanıt veremedi!
Baba Vanga ve Nostradamus'un 2023 kehanetleri korkuttu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı