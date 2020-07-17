Cep telefonu ateşlemeli sistem ile 6 dükkanı kundakladı

Dükkan dükkan gezdi. Hazırladığı özel düzenekleri yerleştirdi. 6 iş yerini eş zamanlı yaktı. Seri kundakçı polisin operasyonuyla yakalandı.

15 Temmuz günü gece 02.00 sıralarında 6 işyerinde eş zamanlı yangın çıkmıştı. İstanbul terörle mücadele şubesi ekipleri, o yangınlarla ilgili titiz bir çalışma başlattı. İşyerlerindeki yangın öncesi görüntüler incelendi.

Kamera kayıtlarına göre başı bandanalı, yüzünde maske olan bir kişi saat 21 sıralarında, dükkanlara peş peşe girerek. Önceden hazırladığı cep telefonu ateşlemeli kundaklama düzeneklerini raflara yerleştirdi. Yerleştirilen düzenekler 5 saat sonra uzaktan aktif hale getirildi. İşyerleri aynı anda yanmaya başladı.



Özel düzenekli kundakçının o anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yapılan incelemeler sonucu şüphelinin kimliği belirlendi. Gece saatlerinde yapılan baskınla seri kundakçı gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise hazırlanan düzenekler ele geçirildi.