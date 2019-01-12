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  3. 12 Ocak 2019 15:42

Cerablus'ta kalp krizi geçiren vali yardımcısı hayatını kaybetti

Gaziantep Vali Yardımcısı AHmet Turgay İmamgiller, görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki odasıdna ölü bulundu.

Cerablus'ta kalp krizi geçiren vali yardımcısı hayatını kaybetti
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Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller,  görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden  arındırılan Cerabluskentinde koordinatör olarak görev yapan İmamgiller,  görevliler tarafından odasında hareketsiz halde bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince yaşamını yitirdiği  belirlenen İmamgiller'in cesedi, ambulansla Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube  Müdürlüğü morguna getirildi.

Kalp krizi geçirdiği düşünülen İmamgiller'in kesin ölüm nedeni,  otopsinin ardından belirlenecek.

Ahmet Turgay İmamgiller

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan İmamgiller, ilk, orta ve lise  eğitimini burada tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler  Fakültesinden mezun olan İmamgiller, 1992 yılında Artvin Kaymakam adayı olarak  göreve başladı.

Trabzon'un Şalpazarı, Tunceli'nin Ovacık, Malatya'nın Arapgir ve  Rize'nin Fındıklı ilçelerinde kaymakam, Tokat, Kahramanmaraş, Karaman ve Kilis'te  vali yardımcısı olarak görev yapan İmamgiller, 2017 yılı Ağustos ayında Gaziantep Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Evli ve iki çocuk babası olan İmamgiller, bir süredir Suriye'nin  Cerablus kentinde koordinatör olarak görev yapıyordu.

AA

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