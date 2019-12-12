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  3. 12 Aralık 2019 09:52

Ceren Özdemir’in adı orada yaşayacak

Ordu'da evinin önünde tanımadığı biri tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in adı kültür merkezine verilecek.

Ceren Özdemir’in adı orada yaşayacak
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Ordu Alevi Kültür Derneği Alevi Kültür Merkezi Salonunda bugün Ceren Özdemir’in anısını yaşatma gecesi düzenlenecek. Etkinliğe Ceren Özdemir’in ailesi ile birlikte okuldan öğrenci arkadaşları, öğretmenleri de katılacak.

Cumhuriyet’in haberine göre Alevi Kültür Derneği Ordu Şube Başkanı Tuncay Özenç, “Ordu Alevi Kültür Merkezimizin henüz yapım aşamasında olan bir katını bir an önce bitirerek içerisinde Ceren’in emek verdiği sanat dallarında kursların, derslerin verileceği sergilerin açılacağı Ceren Özdemir Kültür Sanat Merkezi olarak tahsis edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet

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