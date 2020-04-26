Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Gönen: Yoğunluk azaldı

Koronavirüsle mücadele tüm kararlılığıyla devam ederken son günlerde gelen veriler umut aşıladı. Günlük tespit edilen vaka sayılarında azalma görülürken, iyileşen hasta sayısı da artıyor. Virüsle en ön saflarda savaşan sağlık emekçilerinin başarılı çalışmaları salgının hızını keserken, mücadelenin en yoğun verildiği yerlerin başında gelen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Tıp Fakültesi'nin Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Cumhuriyet Gazetesi'nden Sibel Bahçetepe'ye önemli açıklamalarda bulundu.

45 GÜNDÜR AİLELERİNİ GÖREMİYORLAR

Sağlık personelinin büyük çoğunluğu 45 gündür ailelerini göremediğini ve kendilerinin sürekli virüsle karşı karşıya olduğunu belirten Dekan Prof. Gönen, “Sosyal izolasyona uyarak bu mücadeleye destek verin” çağrısı yaptı.

HASTA YOĞUNLUĞU AZALDI

Gazetenin manşetinden bugün 'Cerrahpaşa Destanı' başlığıyla yayımlanan habere göre; hastanedeki yoğunluğun son on gündür bir plato çizdiğini belirten Gönen "Hatta aşağı doğru evrildi. Servislerde ve yoğun bakımlarda ilk başlarda 220’lerde olan hasta sayısı 136’ya indi, bunların 24’ü yoğun bakımda." dedi.

Personelin 77'sinde virüs tespit edildiğini belirten Gönen, 30'nunu iyileşerek görevine döndüğünü açıkladı.