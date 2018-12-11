Cerrahpaşa'da sağlık hizmetleri durma noktasında

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şube Yöneticisi Aydın Erol, kuruluşu 1827 yılına dayanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde, cumadan sonra her hasta için rutin yapılması gereken tahlillerin yapılamayacağını belirtti. İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip ise üniversite hastanelerinin uzun süredir zor durumda olduğunu belirterek “İdrar tahlili yapılamıyorsa o hastane kapanmış demektir” diye konuştu.

Evrensel’den Eylem Nazlıer’in haberine göre; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sekreterliğinden bir görevli tüm yetkililerin toplantıda olduğunu belirterek Evrensel’e geri dönüş yapacaklarını söyledi ancak geri dönüş yapılmadı. Evrensel’in Cerrahpaşa’yı hasta olarak aramasının ardından ise hastanenin laboratuvar servisi yetkilisi, yaşananları doğrulayarak “İdrar tahlili yapılamıyor. Kan tahlillerinin ise bazıları yapılabiliyor” diye konuştu.

‘ÇOK BASİT TESTLER YAPILAMIYOR’

Yaşananları değerlendiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şube Yöneticisi Aydın Erol, bu hafta cuma gününden sonra rutin yapılması gereken tahlillerin yapılamayacağını belirterek şunları söyledi: “Cerrahpaşa’da bugün tam idrar tahlili, yarından itibaren ise şeker ve karaciğer enzimleri tahlili yapılamayacak. Bazı hormon testleri geçen hafta bitmişti zaten. Hastanede laboratuvar hizmetleri durma noktasına geldi. Birçok defa ihale açılmasına rağmen hiçbir firma teklif vermedi. Daha önce alınan malzemelerin yaklaşık 3-4 yıldır paralarının ödenmemesi nedeniyle firmalar teklif vermeyeceklerini söylediler. Eğer kısa sürede çözüm üretilmezse hastanedeki sağlık hizmetleri aksayacak ve hastalar olumsuz yönde etkilenecektir.”

Çok basit laboratuvar testlerinin dahi bir üniversite hastanesinde yapılamamasının açıklanır bir şey olmadığını ifade eden Erol “Son zamanlarda üniversite hastanelerinin yaşadığı ekonomik krizin sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı” dedi.

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“Bir an önce Sağlık Bakanlığının ve hükümetin bu soruna çözüm bulması gerekiyor aksi takdirde üniversite hastanelerinin kapanması söz konusudur” diye konuşan Erol, “Yaşanan bu olumsuz durumdan çalışanlar da çok tedirgin. Yıllardır çalıştıkları hastanenin bu duruma düşmesi karşısında ‘Bir şeyler yapalım. Geleceğimiz ne olacak’ diye tepki gösteriyorlar” diye anlattı yaşananları.

‘İDRAR TAHLİL YAPILMAMASI HASTANENİN KAPANMASI ANLAMINA GELİR’

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ise Cerrahpaşa’ya dair özel bir bilgisinin olmadığını ancak zaten genel olarak uzun zamandır üniversite hastanelerinin zor durumda olduğuna dikkat çekerek “Bir süredir ihalelerle ilgili problemler var. Bir sürü tetkik yapılamıyor. Üniversite hastanelerinin uzun zamandır zor durumda olduğunu söylüyoruz ama idrar tahlili yapılmaması demek hastanenin kapanması anlamına gelir” dedi.