Cerrahpaşa'nın görevden alınan dekanı: İnce’yi alma diye talimat verdiler

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran ve yardımcıları YÖK'ün talimatıyla rektörlük tarafından 'istifaya zorlanmak' metoduyla görevden alındı. Görevden alınan Dekan ve Dekan yardımcıları bugün fakültenin bahçesinde toplanarak öğrencilere ve çalışma arkadaşlarına veda etti. Dekan Duran “Sayın Muharrem İnce’yi okula almamam gerektiği konusunda talimat verdiler. Ancak ben bunu kabullenemedim. Böyle bir şey mümkün değildi. Açıkça söylemek gerekirse dünkü olay ipimizi çekti” dedi.

Sözcü gazetesinden Seda Önceler'in haberine göre dün gece görevden alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, öğrencilere ve çalışma arkadaşlarına veda etti.

‘YÖK BAŞKANI GÖREVDEN AYRILMAMI İSTEMİŞ'

Rektörlük tarafından Muharrem İnce’yi okula almaması konusunda uyarıldığını belirten Prof. Dr. Alaattin Duran sözlerine şöyle devam etti: “24 Nisan'dan itibaren bir bölünmeme mücadelesinin içerisindeyiz. Siz bu süreçte harikalar yarattınız. Ben dün aslında istifa etmiştim. Fakat sonradan istifamı geri aldım. Kabullenemeyeceğim bir şey var. Bir milletvekilinin, bir cumhurbaşkanı adayının Cerrahpaşa'ya girmesini önlememizi bana söylediklerinde, bunu kendime anlatamadım. Burası her türlü insanın girip çıktığı, benden randevu aldığı bir yer. Ben onların söyledikleri gibi bir şey olamayacağını ve normal sürecin devam edeceğini, bu görüşmenin gerçekleşeceğini söyledim. Biz dün Sayın Muharrem İnce ile gayet mâkul, gayet güzel bir sohbet yaptık. Ondan sonra da dışarıda çok uzun değil gayet kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Akşam rektör beni aradı; önce övdü. ‘Şöyle başarılısınız, şöyle güzel şeyler yaptınız’ diye. Sonra da ‘YÖK başkanı sizin görevden ayrılmanızı istiyor' dedi.”

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‘DÜNKÜ OLAY İPİMİZİ ÇEKTİ'

Konuşurken duygulandığı gözlenen Dekan Duran “İstifamı az önce bir dilekçeyle rektörlüğe gönderdim. Açıkçası dünkü olay bizim ipimizi çekmiş oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Buna uğraşsaydık yapabilir miydik bilmiyorum ama onlar bizi birleştirdiler. Her gruptan, her görüşten insan Cerrahpaşa için bir araya geldi. Bu birliktelikle biz çok daha iyi yerlere geleceğiz. Lütfen hakkınızı bana helal edin… ” diye konuştu.

Öğrenciler ve öğretim görevlileri tarafından gözyaşlarıyla uğurlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr Alaattin Duran ve Dekan yardımcıları, öğrencilerin oluşturduğu kortejin ön safında yer alarak okulun içinde “Rektör istifa” sloganları atarak yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında sağanak yağmura rağmen yürüyüşü bitirmeyen öğrenci ve öğretim görevlileri “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısını söyledi.

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