Çeşme- Atina seferini yapan firma iflas etti

İzmir'de Çeşme ile Atina'nın Lavrion Limanı arasında 30 Haziran’da başlatılan feribot seferleri, 15 gün sonra durduruldu. 8 seferin ardından teknik nedenler gerekçe gösterilerek çalışmaların durdurulduğunu açıklayan firmanın iflas ettiği öne sürüldü.



Çeşme Limanı'nda 30 Haziran tarihinde düzenlenen törenle Çeşme- Atina Lavrion Limanı arasında sefere başlayan 92 metre boyunda, 361 yolcu ile 500 otomobil ve 90 TIR kapasiteli 'Kaunas Panama' isimli gemi, seferlerini durdurdu. Ege Deniz Yolları Gemi İşletmeciliği adlı firma, 8 seferin ardından teknik nedenleri gerekçe göstererek durdurduğu seferleri için bilet alanların paralarının iade edileceğini ve seferleri bugün yeniden başlatacağını duyurmuştu. Ancak yolcuların ulaşamadığı firmadan, bilet alanların cep telefonlarına gönderilen Türkçe ve İngilizce mesajda, 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle başlatılan Lavrion- Çeşme feribot hattında, kapasite yetersizliği nedeniyle zarar oluştuğu ve bu zararın karşılanamaz boyutlara vardığı belirtilerek, seferlerin tamamen sonlandırıldığı vurgulandı. Mesajda şirketin tasfiye sürecine girdiği de belirtilerek, bilet iadeleri için kullanılan kartın bankasına müracaat edilmesi de istendi.