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Çeteler Türkiye'yi sardı: Suç makineleri güvenlik güçleriyle çatışıyor!

Çeteler Türkiye'yi sardı: Suç makineleri güvenlik güçleriyle çatışıyor!
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Türkiye'de polis ve güvenlik güçlerine karşı son zamanlarda artan saldırılar ve tehditler, suç çetelerinin yaygınlaştığı ve güvenlik güçleri üzerinde ciddi baskılar oluşturduğu iddialarını gündeme getirirken oluşan suç dalgası güvenlikle ilgili endişelere yol açıyor.

İki hafta önce İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre G., polis memuru Şeyda Yılmaz'a (27) silahla ateş ederek genç memuru şehit etti. Tepki çeken olaydan günler sonra Ankara'nın Altındağ ilçesinde de 2 genç, "dur" ihtarında bulunan polise ateş açtı. 12 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki Serdar K. olayda hayatını kaybederken, 19 suç kaydı olan 22 yaşındaki Muhammet E. ise gözaltına alındı.

Gençlerin belli çete gruplarına dahil edilmesi ve pek çok suça bulaşmaları giderek daha da büyüyen bir tehdit haline gelirken, dün gece saatlerinde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, 12 Kasım 2023'te silahla yaralanan 2 kişiden birinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen çalışmalarda 5 şüpheli yakalanırken 3 silah ele geçirildi, şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

POLİSLERE ATEŞ EDİP İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri, firari şüphelilerin yakalanması için bu akşam Büyükçekmece'deki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında hırsızlık, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kasten öldürme, kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve güveni kötüye kullanma suçlarından 18 aranması olan C.G. ve 33 suç kaydı ile hükümlü ve tutuklunun kaçması, hırsızlık, uyuşturucu ticareti suçlarından 5 aranması olan E.T. tarafından Özel Harekat ekiplerine silahla ateş açıldı.

Şüphelilerden E.T. yakalanırken, C.G. Özel Harekat polislerinin kalkanlarına silahla ateş ettikten sonra intihar etti.

Olay yerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA

Etiketler suç örgütleri Polise saldırılar Polise silah çekme Polisle çatışma Polis operasyonları
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