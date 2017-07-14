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  3. 14 Temmuz 2017 17:00

Cevat Olçok, Şehit Erol Olçok ve 15 Temmuz'u Anlattı

Cevat Olçok'un konuk olduğu, 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'u ve 15 Temmuz'u anlattığı program dün akşam A Haber'de canlı yayınlandı.

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Arter Reklam'ın başkanı Cevat Olçok 15 Temmuz gecesi ile ilgili tüm detayları, ağabeyi Erol Olçok ve oğlu Tayyip Abdullah Olçok'un nasıl şehit düştüğünü, yaşadıklarını ve tüm bilinmeyenleri aktardı. Tayyip Erdoğan'ın yakın dostu Erol Olçok, bilindiği üzere 15 Temmuz gecesi ülkemize yapılan alçak darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip ile şehit düşmüştü. 

 A Haber'de yayınlanan programda ayrıca o gece verilen büyük mücadele ile ilgili görüşler aktarılırken tüm şehitlerimiz bir kez daha anıldı. 15 Temmuz'da Türkiye'nin destansı kahramanlıklarına bir yenisi eklenmiş, ülkemiz tüm dünyaya büyük bir demokrasi dersi vermişti.

Erol Olçok ve oğlu Tayyip Abdullah Olçok