Cevdet Yılmaz ''bazı şirketlerin'' neden vergi ödemediğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bazı firmalar gerçekten vergi ödemiyor. Sebebi şu; vergi hukukumuzda çeşitli istisnalar, muafiyetler var. Yatırım yapıyorsunuz, teşvik belgesi muafiyet sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Habertürk TV canlı yayınına konuk oldu. Soruları yanıtlayan Yılmaz, firmaların vergi ödemediği gündemine ilişkin de konuştu.

Yılmaz enflasyon beklentileri hakkında da konuşarak, "Temmuz'da beklentimiz düşük 60'lı rakamlar. Bir sonraki ay düşük 50'li rakamlar, Eylül enflasyonu açıklandığında ise 40'lı rakamları göreceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

Emekliler hakkında da konuşan Yılmaz, 12 bin 500 olan en düşük emekli maaşı için 'Yıllık maliyeti 60 milyar liranın üzerinde' ifadelerini kullandı.

Bazı firmaların 'gerçekten' vergi ödemediğini ifade eden Yılmaz sebebini şu sözlerle açıkladı:

"Vergi hukukumuzda çeşitli istisnalar, muafiyetler var. Yatırım yapıyorsunuz, teşvik belgesi muafiyet sağlıyor. Esas ağırlıklı olan istisna ve muafiyetler. Ne olursa olsun bunlardan önceki kârlılığına göre en az yüzde 10 kurumlar vergisi getirdik. Hangi teşvik belgesini istisnai muafiyeti almış olursa olsun şirketler en az yüzde 10 ödeyecekler. Uzlaşma mekanizmamız var. Şu anki uygulamada artık bürokrasi istese bile ana parayı silemeyecek. En fazla cezaları, faizleri haklı görüyorsa mevzuat çerçevesinde indirebilecek. Ama ana parayı silemeyecek. Bu uygulamayı ilk defa getirmiş olduk.

Normalde KDV alacağı oluştukça süreç içinde Maliye ile mükellefler arasında yapılıyor. Satın alırken ödediği KDV ile satarken ödediği KDV farklılaşınca böyle birikim oluşuyor. Son düzenlememizde 5 yıl boyunca bir firma KDV'sini alacağı dönüştürememişse, 5 yılın sonunda gider olarak gösterip ödeyeceği vergilerle mahsuplaşma imkanı getiren mekanizma. Bu miktar şirketlerin KDV alacağını azaltıyor. Daha az miktarda da olsa KDV'leri nakde çevirme imkanını sağlamış oluyoruz."