Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret, memur ve emekli zammı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret, memur ve emekli zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TRT Haber'de gündemi değerlendirdi. Asgari ücret zammıyla ilgili Yılmaz "Geçen yıl asgari ücretle ilgili iki önemli gelişme oldu. Asgari ücretti geçen yıl yüzde 107 artırdık. Tarihi bir kararla asgari ücreti vergiden muaf tuttuk.Şimdi yeni bir müzakere başlamış durumda. 3 taraf var burada. İşletmelerle çalışanlar arasındaki dengeyi sağlamak gerek. Dolayısıyla bir denge içinde bunu belirleyeceğimizi düşünüyoruz. Bizim ana hedefimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek olmuştur." ifadelerine yer verdi.

"MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN YÜZDE 50 CİVARINDA BİR ARTIŞ OLACAK"

Memur ve emekli zammına ilişkin Yılmaz "İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var. Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz." dedi.