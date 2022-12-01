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Çevik Kuvvet, yurt öğrencilerinden böyle helallik istedi

Çevik Kuvvet, yurt öğrencilerinden böyle helallik istedi
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Depremde, kente destek için Zonguldak'tan Düzce'ye giden polis ekipleri, konakladıkları yurtlardan öğrencilere bu notu ve içerisindeki parayı bırakarak ayrıldı.

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen deprem nedeniyle eğitime ara verilmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Aliya İzzet Begoviç Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri memleketlerine gitti.
Boşalan yurtlarda, deprem sonrası destek için kente gelen polis ve idari personelin konaklama ihtiyacı karşılandı.

Yaklaşık bir hafta boyunca öğrencilerin odalarını kullanan Zonguldak Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet ekipleri, görevlerini tamamlayarak odaları boşaltırken, öğrencilere notlar ve kullandıkları bazı malzemelerin parasını bıraktı.

'Hakkınızı helal edin'

Yurdu öğrenciler için hazırlayan görevliler, gördüklerinde duygulandıkları notları yatakların üzerine bıraktı.
Notlarda, "Arkadaşlar, burada kaldığımız süre boyunca tuvalet kağıdı gibi malzemelerden biraz kullandık. Hakkınızı helal edin. Zonguldak Çevik Kuvvet.", "Kardeşim 3 tane yedim, hakkını helal et." gibi ifadeler yer aldı.

Etiketler helallik hak çevik kuvvet öğrenci yurdu
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