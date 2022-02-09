Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

2 yıldan bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalanmıştı. Şimdi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Siyaset camiasından peş peşe geçmiş olsun mesajı geldi.

BAKAN NEBATİ'DEN PAYLAŞIM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un COVID-19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin." dedi.

ÇELİK'TEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.