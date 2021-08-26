Ceyhan'dan yüz yüze eğitim öncesi kritik uyarı

Okullarda yüz yüze eğitimin başlaması öncesinde Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok kritik delta açıklaması ve bulaş riskini azaltacak çözüm önerileri geldi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından delta varyantına karşı uyarıda bulundu.

Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken Türkiye de aşılama konusunda çalışmaları hızlandırma gayretiyle virüsle savaşıyor. Koronavirüsün varyantları güçlenerek hastalığı daha da zorlaştırıyor.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşıların hastalık gelişme, ağır hastalık ve ölüm riskini çok belirgin şekilde azalttığını ancak aşıların hastalık bulaşını % 50 azalttığı bilgisi eski varyantlara ait olduğunu, Delta varyantının bulaşını kesinlikle azaltmadığını açıkladı.

Ceyhan açıklamasının devamında "Bu nedenle öğretmeni aşılayıp çocukları koruma düşüncesi yanlış. Önlemleri ve kısıtlamaları kaldırıp, salgını sadece aşı ile yavaşlatamayız. Aşı toplumun % 80’ine tam doz uygulanmadıkça enfekte kişi sayısını azaltamaz." dedi.

Ceyhan okulların açılmasıyla toplu taşımanın da kalabalıklaşacağını göz önünde bulundurarak " Vakit geçirmeden iş yerlerinde esnek çalışma, kademeli mesai ve gerekiyorsa vardiyalı çalışma düzenine geçilmelidir.Okullarda, restoran ve kafelerde fiziki koşulların sağlandığı denetimlerle garanti edilmelidir. Okullarda online eğitim de devam etmelidir." dedi.