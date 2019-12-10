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  3. 10 Aralık 2019 18:50

Ceylan ailesi PKK'nın kaçırdığı oğullarına kavuştu !

Diyarbakır'da HDP İl binası önünde haftalardır oturma eylemi yapan Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuştu.

Ceylan ailesi PKK'nın kaçırdığı oğullarına kavuştu !
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan 58 aileden biri olan Hatice-Abdulkadir Ceylan çifti, 8 Ekim’den beri sürdürdükleri eylemin sonucunda çocukları Cafer’e kavuştu. Terör örgütünün elinden kurtarılan Cafer Ceylan, Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a getirildi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan Ceylan’ın işlemleri devam ederken, annesi Hatice Ceylan ve babası Abdulkadir Ceylan’la görüştürüldü. Görüşmede duygu dolu anlar yaşandı.

Cafer Ceylan’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

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eylem , pkk , hdp , dağ
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