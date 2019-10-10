Ceylanpınar'a 5 hava mermisi atıldı !

Terör örgütü YPG, Resulayn'dan Ceylanpınar'a havan mermisi attı.
5 havan atışına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) görevlileri, obüslerle karşılık verdi. Sınır hattına çok sayıda obüs ve tank konuşlandırıldı.
TEL ABYAD'DAKİ HEDEFLERE OBÜS ATIŞI
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine de obüs atışları yapılıyor.
DUMANLAR YÜKSELİYOR
Zaman zaman yoğunlaşan atışlar sonrası bölgeden dumanların yükseldiği gözleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince obüs atışları aralıklarla sürdürülüyor.
Haber3.com'a Google'da abone olun