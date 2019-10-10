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  3. 10 Ekim 2019 12:16

Ceylanpınar'a 5 hava mermisi atıldı !

Barış Pınarı Harekatı devam ederken Suriye'de YPG/PYD mevzilerinden 5 havan mermisi Ceylanpınar'a atıldı. Havan atışına obüslerle karşılık verildi.

Ceylanpınar'a 5 hava mermisi atıldı !
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Terör örgütü YPG, Resulayn'dan Ceylanpınar'a havan mermisi attı.

5 havan atışına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) görevlileri, obüslerle karşılık verdi. Sınır hattına çok sayıda obüs ve tank konuşlandırıldı.

TEL ABYAD'DAKİ HEDEFLERE OBÜS ATIŞI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine de obüs atışları yapılıyor.

DUMANLAR YÜKSELİYOR

Zaman zaman yoğunlaşan atışlar sonrası bölgeden dumanların yükseldiği gözleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince obüs atışları aralıklarla sürdürülüyor.

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