Çeyrek altın 1.000 TL'ye, Dolar 10 TL'ye dayandı!

Ağustos ayından bu yana yükseliş eğilimine giren ve hem TCMB'nin faiz kararlarıyla hem de ABD'den gelen enflasyon rakamlarıyla alevlenen piyasalarda dolar 10 TL'ye, çeyrek altın ise 1.000 TL'ye dayandı. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Hem ABD’de yıllık enflasyonunun yüzde 6,2 ile beklentileri aşması hem de Türkiye'de TCMB'nin faiz kararı piyasalarda hızlı yükselişin önünü açtı.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu durum karşısında faiz oranlarını Avrupa ve Japonya merkez bankalarından daha erken artırabileceğini düşünüyor. Bu yüzden dolar, sterlin ve avro karşısında 2021’in yeni zirvelerini gördü. Türkiye ise yükselen dolar endeksinden en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Türkiye’de faiz indirimlerinin devam edeceği endişesi doların yükselişine neden olmaya devam ediyor. Öte yandan kasım ve aralık ayında katlanan dış borç geri ödemeleri de kur üzerinde baskıyı artırıyor.

ABD'de 1990'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkan enflasyon sonrasında doların gücünü koruması içeride de yukarı yönlü harekete neden oldu. Bunun yanında Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta perşembe günü yapacağı toplantı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Merkez Bankası son iki toplantıda toplam 3 puan indirime gitmişti.

Merkez Bankası merakla beklenen verileri açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Ekonomide gelirlerin giderlerden fazla olduğunu gösteren cari işlemler hesabı, Eylül ayında 1 milyar 652 milyon ABD Doları fazla verdi. Ağustos ayı verisi de 528 milyon Dolar fazladan 814 milyon dolar fazlaya revize edildi.

Bir faiz indirimi daha gelebilir

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun enflasyondaki yükselişe ve TL'deki sert değer kaybına rağmen politika faizini 100 baz puan daha indirerek %15 olarak belirlemesi bekleniyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 9,98 TL'den, Euro 11,42 TL'den, Sterlin ise 13,34 TL'den işlem görüyor.

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin 31 yılın en yükseğine çıkmasının ardından faiz artışının beklenenden daha önce yapılacağı endişesinin küresel dolar talebini artırdığını kaydetti. Analistler, ABD'de enflasyon beklentilerine ilişkin seyrin dolar kuru üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin destek, 95,5'in direnç olarak takip edileceğini söyledi.

Altın ve gümüş

Onsu 1.857 dolar olan altında, gram altın 590/595, çeyrek altın 957/977, Cumhuriyet altını ise 3.937/3.981TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. Gümüş ise 7.95 TL civarında hareket ediyor.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 64 bin 975 dolardan, Ethereum ise 4 bin 778 dolardan işlem görüyor.

AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 Sonbahar" raporunu yayımlandı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,2'den yüzde 9'a yükseltti.

Uzmanlardan dolar açıklaması

Uzmanlar, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin 31 yılın en yükseğine çıkmasının ardından faiz artışının beklenenden daha önce yapılacağı endişesinin küresel dolar talebini artırdığını kaydetti.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre ise ödemler dengesi eylülde 1 milyar 652 milyon fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu. Uzmanlar, ABD'de enflasyon beklentilerine ilişkin seyrin dolar kuru üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 94.5 seviyesinin destek, 95.5'in direnç olarak takip edileceğini söyledi.

TCMB GEVŞEME EĞİLİMİNDE

Küresel piyasalarda dolar bir yılın zirvesinin biraz altında seyrediyor.

Dünyada hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin bir şekilde sıkılaştırma eğilimine girdiği dönemde TCMB ise yükselen enflasyona ve değer kaybeden TL'ye rağmen dünyanın aksine gevşeme eğiliminde.

TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise ekimde yükseldiği yüzde 20'lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyondaki yükselişini daha da yukarı çekebileceğinden de endişeliler.

ANİ FAİZ ARTIŞINA İHTİYAÇ DUYULABİLİR

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde enflasyon ve TL'deki değer kaybı nedeniyle ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar "sınırlı" bir alanın kaldığını belirtti.

TCMB'nin bu politikasının kısa vadede enflasyonu daha da yükseltmesi beklenirken hükümet ise enflasyonun vatandaş üzerindeki negatif etkisini sınırlamak için bütçeyi daha çok kullanmaya asgari ücret artışları vergi teşvikleri, doğalgaz elektrik fatura destekleri ve sübvansiyonlarla etkiyi sınırlama yoluna gidiyor.

Hükümet bunun önümüzdeki dönemde, asgari ücretin yüksek bir seviyede belirlenmesi başta olmak üzere devam edeceğini belirtiyor. Nitekim dün Cumhurbaşkanı Erdoğan enerji fiyatlarındaki artışın tüketiciler üzerindeki mali yükünü hafifletmeki için elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerini kaldıracaklarını açıkladı. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre bu kararla elektirik faturaları yaklaşık yüzde 3 düşecek.