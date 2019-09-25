  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Eylül 2019 18:15

Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı

Muğla'da kamyonetinde sigara içerken durdurulan sürücü, polisler tarafından ceza kesileceğini anlayınca yeni bir sigara yakıp basın mensuplarına "Kayıtta mısın ? Çekin beni" dedi.

Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Muğla'da, kamyonetinde sigara içtiği için durdurulan sürücü D.D., 153 lira ceza kesileceğini öğrenince yeni bir sigara yakıp, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi.

'Dumansız Araçlar Uygulaması' kapsamında, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karayolunda denetim yaptı. 10 personel ile yapılan ve 3 saat süren denetimde 200 araç, durduruldu. 20 sürücüye aracında sigara içtiği gerekçesiyle 153'er lira para cezası kesildi.

Direksiyon başında sigara içerken durdurulan kamyonet sürücüsü D.D. ise ceza kesileceğini öğreninince araçtan indi. Kısa süre sonra da geri binip, yeni bir sigara yaktı.

D.D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi.

Sigarasını içtikten sonra da yoluna devam etti.

Polis affetmedi ! Araçta sigara içenlere ceza yağdıPolis affetmedi ! Araçta sigara içenlere ceza yağdı

 

Araçta sigara içene 153 lira cezaAraçta sigara içene 153 lira ceza

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
polis , araç , sigara , muğla , ceza
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM