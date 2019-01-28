Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber ! Başladı...
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber ! Başladı...
Binlerce kişiye düşük faizli kredi müjdesi !
Binlerce kişiye düşük faizli kredi müjdesi !
İYİ Partili Milletvekili partisinden istifa etti
İYİ Partili Milletvekili partisinden istifa etti
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
İstanbul'da facia: 2 kişi öldü, 11 de yaralı var !
İstanbul'da facia: 2 kişi öldü, 11 de yaralı var !
HDP resmen açıkladı ! İstanbul, İzmir ve Adana için flaş karar
HDP resmen açıkladı ! İstanbul, İzmir ve Adana için flaş karar
WhatsApp’ın en önemli özelliği rafa kalkabilir
WhatsApp’ın en önemli özelliği rafa kalkabilir
Karısını aldatan yandı! Yargıtay'dan emsal karar
Karısını aldatan yandı! Yargıtay'dan emsal karar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Ocak 2019 19:18

Cezaevi firarisi polisi görünce bakın ne yaptı

Karabük'te, mezarlıkta saklanmaya çalışan cezaevi firarisi yakalandı

Cezaevi firarisi polisi görünce bakın ne yaptı
A+ A-

Alınan bilgiye göre, hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Selehattin A. (25), Karabük T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti.

Cezaevi yetkilileri, bunun üzerine durumu polise bildirdi.  İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin giriş ve çıkışlarını tutarak mahkumu yakalamak için harekete geçti.

DUA ETTİ

Zobran köyü mezarlığında saklandığı belirlenen hükümlü, polis ekiplerini görünce dikkati çekmemek için mezar başında dua etti.

Durumdan şüphelenen polis ekiplerinin mezarlığa girmesi üzerine hükümlü kaçmaya başladı.

Havaya ateş ederek "dur" ihtarında bulunan polis ekipleri, kovalamaca sonucu hükümlüyü yakaladı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen hükümlü, sağlık kontrolünün ardından cezaevine götürüldü.

AA

cezaevi firarisi , mezarlık , karabük
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM