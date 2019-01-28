Cezaevi firarisi polisi görünce bakın ne yaptı

Alınan bilgiye göre, hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Selehattin A. (25), Karabük T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti.

Cezaevi yetkilileri, bunun üzerine durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin giriş ve çıkışlarını tutarak mahkumu yakalamak için harekete geçti.

DUA ETTİ

Zobran köyü mezarlığında saklandığı belirlenen hükümlü, polis ekiplerini görünce dikkati çekmemek için mezar başında dua etti.

Durumdan şüphelenen polis ekiplerinin mezarlığa girmesi üzerine hükümlü kaçmaya başladı.

Havaya ateş ederek "dur" ihtarında bulunan polis ekipleri, kovalamaca sonucu hükümlüyü yakaladı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen hükümlü, sağlık kontrolünün ardından cezaevine götürüldü.