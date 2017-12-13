Meteor yağmuru ne zaman başlayacak ?
Meteor yağmuru ne zaman başlayacak ?
Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı
Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı
Emeklilerin maaş senaryosu En düşük maaş...
Emeklilerin maaş senaryosu En düşük maaş...
Meclis'ten tarihi Filistin kararına destek !
Meclis'ten tarihi Filistin kararına destek !
Türkiye'den hava savunma atağı ! Kritik hamleler..
Türkiye'den hava savunma atağı ! Kritik hamleler..
Avrupa Parlamentosu'ndan flaş ''döner'' kararı
Avrupa Parlamentosu'ndan flaş ''döner'' kararı
''Fareyi kovalayan dede'' sosyal medyayı salladı
''Fareyi kovalayan dede'' sosyal medyayı salladı
İstanbul'da zincirleme kaza ! Trafik felç oldu
İstanbul'da zincirleme kaza ! Trafik felç oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Aralık 2017 22:05

Cezaevi kundakçısı ikinci kez yakmış !

İzmir'de Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki kapalı cezaevinde kalan bir mahkumun yatağını ateşe vererek çıkardığı yangında 20 kişi dumandan etkilendi.

Cezaevi kundakçısı ikinci kez yakmış !
A+ A-

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki kapalı cezaevinde kalan bir mahkumun koğuştaki yatağını yakarak çıkardığı yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında söndürme çalışmalarına katılan 20 infaz koruma memuru dumandan etkilendi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan tutuklu ve hükümlülerden Fırat M., sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle kaldığı koğuştaki yatağı tutuşturarak yangın çıkardı. Kampüsteki itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verilirken, yangına ilk olarak infaz koruma memurları müdahale etti.

Ardından gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında koğuş kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 20 infaz koruma memuru ise Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İKİNCİ KEZ YAPTI

Olay sırasında, diğer mahkumların haftalık telefon görüşmelerini yaptıkları için koğuşta bulunmadıkları belirtildi.

Fırat M.’nin geçen 3 Kasım’da da kaldığı 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki koğuşunda yangın çıkardığı, bu nedenle İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi.

Cezaevindeki yangınla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Fırat M’nin ise doktor raporu doğrultusunda müşahede altında tutulduğu belirtildi.

DHA

cezaevi , yangın , kundakçı , duman
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM