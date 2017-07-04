Cezaevi personeli taşıyan otobüste yangın çıktı

Adana'da Ceza ve İnfaz Kurumu personelini taşıyan otobüs seyir halindeyken alev aldı.

Olay, Sarıçam ilçesi D-400 karayolu çimento kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ceyhan Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu memurlarını taşıyan 01 ERT 14 plakalı otobüs, fren ve balata kısmında çıkan arıza nedeniyle alev aldı. Otobüs şoförünün durumu fark etmesi üzerine durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otobüste maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. cezaevi personeli, çıkan yangın nedeniyle otobüsten inip, başka otobüsle evlerine gitti.