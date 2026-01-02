Cezaevindeki Adnan Oktar'dan MİT'e mektup yağdırdı... Mektupların içeriği herkesi şaşırttı

Yargılandığı davada toplam 8 bin 463 yıl 4 ay hapis cezası alan Adnan Oktar'ın cezaevinden MİT'e peşpeşe mektup yazdığı ortaya çıkarken, Adnan Oktar'ın mektuplarında dizilerden, Suriye'deki çatışmalara, hatta terörsüz Türkiye sürecine kadar değindiği öğrenildi. Gazeteci yazar Barış Pehlivan, Adnan Oktar'ın serbest bırakılan PKK'lı teröristlere eğitim vermeyi bile teklif ettiğini yazdı.

Suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 8 bin 463 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevinden Milli İstihbarat Teşkilatı'na mektuplar yazdığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı gazeteci Barış Pehlivan bir avukat arkadaşından aldığı bilgilerle kaleme aldığını belirttiği yazısında Adnan Oktar’ın MİT'e yazdığı mektuplardan birinde serbest bırakılan PKK'lı teröristlere eğitim vermek istediğini bile teklif ettiğini belirtti.

Barış Pehlivan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Yılın son günleri... Yanımdaki avukat arkadaşım, telefonun ekranını kaydırırken biraz da alaycı bir tonla “İşte son hali” diye söylendi. Örgüt lideri Adnan Oktar’ın hapisteki karesine dair yapılan bir haber dikkatini çekmişti. Sonra bana döndü, “Yahu bu Oktar mahkemeleri bezdirmiş iyice” dedi. Anlamadığımı ve merak ettiğimi görünce de devam etti:

“Dışarıdaki örgüt üyeleri bir avukat bulmuş. Adnan Oktar, onun aracılığıyla kendisini yargılayan mahkemeye dilekçe üstüne dilekçe veriyormuş. Ama dilekçelerin konusunun davayla ilgisi yokmuş.”

Ben “Neymiş peki” diye sorunca yanıtımı aldım: “Televizyon dizilerindeki kadınlardan fitness yapmaya, Suriye’deki çatışmalardan evlilik kavramına kadar her konudaki görüşünü sayfalar dolusu dilekçe şeklinde mahkemeye sunuyorlarmış. Hatta, Oktar MİT’e bile bir mektup yazmış, serbest bırakılan PKK’lilere eğitim vermek istediğini belirtmiş.”

Belli ki Adnan Oktar istismarı bir hayat tarzı haline getirmiş, yasal hakkını bile istismar ediyor."

